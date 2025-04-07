Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

В центре международного скандала оказались загадочные артефакты, которые некоторые исследователи связывают с внеземными цивилизациями. На этот раз речь идёт о хирургической процедуре, проведённой мексиканскими специалистами. Во время экспертизы так называемых «трёхпалых мумий» патологоанатомам удалось извлечь необычный объект из грудной клетки одного из экземпляров.

«Металлический элемент явно искусственного происхождения внедрён в биологическую ткань. Для создания такого сплава требуются технологии, которые человечество освоило лишь в XX веке», — заявил судмедэксперт Хосе Залсе Бенитес в эксклюзивном комментарии для СМИ.

Лабораторный анализ показал присутствие в объекте шести металлов одновременно — от распространённых меди и алюминия до редкого осмия, используемого сегодня в аэрокосмической промышленности. Эта деталь стала новой головоломкой для учёных: как технологически сложный сплав мог оказаться внутри организма, чей возраст оценивается в полторы тысячи лет?

Сенсационные заявления прозвучали после парламентских слушаний в Мексике, где в сентябре 2023 года презентовали два иссохших тела с удлинёнными черепами. Обнародованная на днях видеозапись демонстрирует момент извлечения 4-сантиметрового искусственного включения, напоминающего по форме клинок. Однако скептики не спешат признать находку доказательством палеоконтакта.

  • Представители перуанских властей требуют уголовного преследования за незаконный вывоз артефактов
  • Генетики указывают на возможную подмену образцов при реставрации
  • Археологи напоминают о древней практике модификации тел у индейских культур

Пока одни СМИ пишут о «биомеханических гибридах», другие приводят контраргументы: металл мог попасть в останки в ходе современных манипуляций. Споры усилились после признания самих «чёрных копателей», продавших артефакты, — они утверждают, что «дорабатывали» находки для повышения их рыночной стоимости.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней