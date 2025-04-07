В центре международного скандала оказались загадочные артефакты, которые некоторые исследователи связывают с внеземными цивилизациями. На этот раз речь идёт о хирургической процедуре, проведённой мексиканскими специалистами. Во время экспертизы так называемых «трёхпалых мумий» патологоанатомам удалось извлечь необычный объект из грудной клетки одного из экземпляров.
«Металлический элемент явно искусственного происхождения внедрён в биологическую ткань. Для создания такого сплава требуются технологии, которые человечество освоило лишь в XX веке», — заявил судмедэксперт Хосе Залсе Бенитес в эксклюзивном комментарии для СМИ.
Лабораторный анализ показал присутствие в объекте шести металлов одновременно — от распространённых меди и алюминия до редкого осмия, используемого сегодня в аэрокосмической промышленности. Эта деталь стала новой головоломкой для учёных: как технологически сложный сплав мог оказаться внутри организма, чей возраст оценивается в полторы тысячи лет?
Сенсационные заявления прозвучали после парламентских слушаний в Мексике, где в сентябре 2023 года презентовали два иссохших тела с удлинёнными черепами. Обнародованная на днях видеозапись демонстрирует момент извлечения 4-сантиметрового искусственного включения, напоминающего по форме клинок. Однако скептики не спешат признать находку доказательством палеоконтакта.
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Пока одни СМИ пишут о «биомеханических гибридах», другие приводят контраргументы: металл мог попасть в останки в ходе современных манипуляций. Споры усилились после признания самих «чёрных копателей», продавших артефакты, — они утверждают, что «дорабатывали» находки для повышения их рыночной стоимости.