В центре международного скандала оказались загадочные артефакты, которые некоторые исследователи связывают с внеземными цивилизациями. На этот раз речь идёт о хирургической процедуре, проведённой мексиканскими специалистами. Во время экспертизы так называемых «трёхпалых мумий» патологоанатомам удалось извлечь необычный объект из грудной клетки одного из экземпляров.

«Металлический элемент явно искусственного происхождения внедрён в биологическую ткань. Для создания такого сплава требуются технологии, которые человечество освоило лишь в XX веке», — заявил судмедэксперт Хосе Залсе Бенитес в эксклюзивном комментарии для СМИ.

Лабораторный анализ показал присутствие в объекте шести металлов одновременно — от распространённых меди и алюминия до редкого осмия, используемого сегодня в аэрокосмической промышленности. Эта деталь стала новой головоломкой для учёных: как технологически сложный сплав мог оказаться внутри организма, чей возраст оценивается в полторы тысячи лет?

Сенсационные заявления прозвучали после парламентских слушаний в Мексике, где в сентябре 2023 года презентовали два иссохших тела с удлинёнными черепами. Обнародованная на днях видеозапись демонстрирует момент извлечения 4-сантиметрового искусственного включения, напоминающего по форме клинок. Однако скептики не спешат признать находку доказательством палеоконтакта.

Представители перуанских властей требуют уголовного преследования за незаконный вывоз артефактов

Генетики указывают на возможную подмену образцов при реставрации

Археологи напоминают о древней практике модификации тел у индейских культур

Пока одни СМИ пишут о «биомеханических гибридах», другие приводят контраргументы: металл мог попасть в останки в ходе современных манипуляций. Споры усилились после признания самих «чёрных копателей», продавших артефакты, — они утверждают, что «дорабатывали» находки для повышения их рыночной стоимости.