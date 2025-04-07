В условиях глобального технологического перелома мировые финансовые системы столкнулись с беспрецедентным вызовом. Как отмечают ведущие аналитики, биткойн и другие криптовалюты постепенно подтачивают монополию доллара, одновременно рискуя повторить судьбу знаменитого пузыря доткомов.

«Цифровые активы сейчас похожи на подростков на красных спортивных авто – демонстрируют блестящие результаты, но редко задумываются о последствиях», – заявил Андрей Паранич, директор Национальной Ассоциации специалистов финансового планирования, в эфире Общественной службы новостей.

Эксперт провёл историческую параллель с событиями 2000-х годов, когда переоценённые интернет-компании создали эффект «мыльного пузыря». По его словам, нынешний бум ИИ-технологий вызывает схожие опасения, несмотря на фундаментальные отличия в потенциале отраслей.

Энергетическая дилемма цифровой эпохи

Паранич подчеркнул парадоксальность ситуации – даже прорывные технологии остаются зависимыми от традиционной инфраструктуры. Цифровые платформы потребляют колоссальные объёмы электроэнергии, производство которой по-прежнему базируется на классических капиталистических принципах.

Частная собственность сохраняет доминирующие позиции

Государства контролируют менее 20% мировой энергогенерации

Криптофермы потребляют больше энергии, чем некоторые страны

Чёрный лебедь от BlackRock

Основатель крупнейшего инвестиционного фонда Ларри Финк добавил масла в огонь, указав на растущие риски для долларовой гегемонии. По его мнению, сочетание рекордного госдолга США (превысившего $34 трлн) и агрессивного роста крипторынков создаёт опасный коктейль для мировой финансовой стабильности.

Аналитики предупреждают: текущая ситуация напоминает подготовку к идеальному шторму. Цифровизация продолжает менять правила игры, однако базовые экономические законы ещё не готовы капитулировать перед блокчейн-революцией. Остаётся открытым главный вопрос – станет ли нынешний технологический прорыв новой главой в истории капитализма или превратится в дорогостоящий эксперимент?