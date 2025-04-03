Депутат Государственной Думы Андрей Колесник заявил, что до полного освобождения Курской области остались буквально считанные дни. В марте 2025 года наступление российских войск в регионе ускорилось, и теперь бойцы продолжают продвигаться в сторону оставшихся населённых пунктов. По мнению Колесника, можно ожидать завершения освобождения региона в ближайшее время. Пишет ЦарьГрад.

По его словам, российские войска буквально нацелены на несколько деревень и сёл. Он отметил, что, если бы не сохранялись определённые осторожности и требования минимизации потерь, освобождение региона могло бы состояться гораздо быстрее. В интервью депутат подчеркнул, что, несмотря на это, важна безопасность наших солдат, и лишние потери никто не желает.

Колесник также сообщил, что, по последним данным Министерства обороны России, за последние сутки в районе Курска было ликвидировано более 150 солдат ВСУ. Также были уничтожены два пункта управления беспилотниками и восемь автомобилей противника. Эти потери, по мнению депутата, являются лишь частью предстоящих, так как в ближайшее время потери украинской стороны на этом направлении могут значительно возрасти.

Владимир Путин ранее предложил украинским военным сдаться в плен, однако, по истечении срока этого предложения, те, кто остаются под Курском, скорее всего, являются теми, кто не готов сдаться и продолжает сопротивление ради интересов украинского руководства и Запада.