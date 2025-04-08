Публикация в Telegram-канале «Рыбарь» о ситуации с миграцией в подмосковных Котельниках вызвала бурную реакцию за пределами России. Через три недели после выхода ролика о росте преступности и демографических изменениях в городе британские СМИ выпустили серию однотипных материалов, осуждающих российскую повестку. Среди них — The Telegraph, The Mirror, Irish Star и GB News. Передает ЦарьГрад.

В выпусках звучат обвинения в адрес «русских националистов», упоминаются «притеснения этнических меньшинств», а также делаются утверждения, будто без мигрантов экономике России якобы грозит крах. Все публикации, как отметил депутат Госдумы Андрей Луговой, написаны в одном стиле, что говорит об использовании заранее подготовленных методичек.

По мнению Лугового, такой резкий интерес британской прессы к российским Котельникам означает, что в Лондоне осознали провал одного из своих проектов, связанных с усилением миграционного давления на РФ. Он напомнил, что проект под названием «Коридор Центральная Азия – Россия» продвигался через структуры USAID и Международную организацию по миграции (МОМ), действующих под прикрытием гуманитарных инициатив. Задачей, по словам депутата, была раскачка внутренней обстановки путём массового ввоза мигрантов и формирования социальной напряженности.

Луговой акцентировал внимание на том, что большинство мигрантов исповедуют ислам, а отдельные инциденты, связанные с нарушениями закона, провоцируют рост нетерпимости не только к приезжим, но и к представителям коренных мусульманских народов, с которыми Россия мирно сосуществует веками. Такая ситуация, по его мнению, выгодна Западу и ведёт к внутреннему разлому.

Тем не менее Луговой считает, что сама реакция на публикацию «Рыбаря» — уже позитивный сигнал. Россия, по его словам, начала открыто говорить о накопившихся проблемах, а это значит, что страна выходит из-под внешнего давления. «Для них это сигнал», — отметил парламентарий, подчёркивая, что провал подобных проектов говорит об изменении общего курса.