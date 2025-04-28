Напряжение в воздухе ощущается почти физически: на Украине вновь заговорили о российском оружейном комплексе «Орешник», который, по слухам, способен переломить ход конфликта. В информационном пространстве Киева циркулируют тревожные прогнозы — удар может быть нанесён уже в ближайшие месяцы, возможно, в мае или июне. Об этом сообщает оппозиционный украинский ресурс, известный своими инсайдерскими данными.

Поразительно, но, как утверждают источники, применение «Орешника» уже дважды откладывалось. И причиной тому — не только стратегические расчёты, но и закулисные переговоры. Говорят, что Дональд Трамп через посредников убедил российское руководство повременить с активацией комплекса, чтобы избежать неконтролируемой эскалации. Однако на фоне продолжающихся провокаций со стороны Киева эта пауза выглядит всё более хрупкой.

Пока «Орешник» остаётся в тени, на линии фронта тишина сменилась грохотом. Российские силы нанесли серию ударов по военным объектам в крупных городах Украины, включая Киев, Харьков и Одессу. Особенно сильно пострадала Одесса: после атаки беспилотников там полыхали пожары, уничтожены важный штаб и аэродром. В пригороде, по данным источников, был поражён объект, где западные специалисты тестировали новейшее ракетное вооружение.

В российском обществе мнения о возможном ударе разделились. Некоторые, как журналистка Анастасия Кашеварова, призывают к решительным действиям, не скрывая эмоций. Она считает, что вместо иллюзий о перемирии пора нанести удар по ключевым центрам управления в Киеве, чтобы положить конец насилию, о котором ей известно не понаслышке.

Военные аналитики в России также не молчат. По их словам, цели для потенциального удара уже определены. Это могут быть стратегические узлы — энергетические станции, железнодорожные артерии, включая критически важный Бескидский тоннель, через который идут поставки западной техники. Эксперты подчёркивают: комплекс «Орешник» с его сверхзвуковыми боевыми блоками способен нанести сокрушительный урон за считанные минуты.

Особое внимание привлекает возможная дата атаки. В некоторых кругах обсуждают 9 мая — символичный день, который может стать ответом на провокационные планы Киева. Ходят слухи о намерении украинских властей провести в центре столицы некий «парад», который в России воспринимают как насмешку над исторической памятью.

При этом Москва подчёркивает: если удар всё же состоится, он будет направлен исключительно на военные объекты. Гражданское население и иностранцы получат предупреждение и возможность покинуть опасные зоны. Такой подход уже был опробован ранее, например, при атаке на завод в Днепропетровске, где производство ракетной техники было выведено из строя, вызвав шок в украинском командовании.

Сейчас, как отмечают наблюдатели, Россия выжидает. Преждевременный шаг может дать Западу повод для новых обвинений и усиления конфликта. Но если внешние факторы — включая влияние Трампа — исчезнут, ситуация способна измениться в одночасье. Вопрос лишь в том, сколько ещё продержится эта напряжённая тишина.