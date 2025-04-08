Американские танкеры со сжиженным газом уже два месяца не пересекают океан в сторону КНР — самый длительный перерыв за последние пять лет. Эксперты Kpler, отслеживающие логистику энергоносителей, фиксируют нулевой объём поставок СПГ из США — ситуация напоминает санкционное противостояние времён первого срока Трампа, когда 400 дней Китай бойкотировал американские поставки.

«Китай продолжит игнорировать СПГ из Штатов до конца 2025 года, а пошлины могут вырасти до 49%», — заявила Bloomberg Вэй Сюн, аналитик Rystad Energy.

Торговая война переходит в новую фазу: с 10 апреля Поднебесная вводит 34% тариф на всю американскую продукцию — ответ на аналогичные шаги Вашингтона. Ранее КНР подняла ставки до 15% на газ и уголь из США, зацепив нефтяной сектор и сельхозтехнику. Штаты же нарастили пошлины до 54% на китайский импорт, попутно объявив о «зеркальных мерах» для других торговых партнёров.

Дональд Трамп в своих заявлениях рисует картину экономической победы: «Китай несёт колоссальные потери, мы вынудили их сесть за стол переговоров». Однако аналитики The Wall Street Journal развенчивают этот тезис — по их данным, главным бенефициаром торгового противостояния стал председатель Си Цзиньпин, укрепивший внутреннее производство.

Текущая пауза в газовом импорте обнажает структурные изменения рынка: КНР активно наращивает закупки у Катара, Австралии и России, тогда как США теряют стратегического покупателя. Эксперты опасаются, что многолетний тарифный кризис переформатирует глобальные цепочки поставок, сделав взаимовыгодное сотрудничество невозможным.