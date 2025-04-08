Овен

Овны — прирожденные лидеры, но их уверенность часто граничит с упрямством. Они искренне верят, что их решение — единственно верное, даже если факты говорят об обратном. Признать ошибку для них равносильно поражению, а слабости они не терпят ни в себе, ни в других.

«Я лучше переверну гору, чем скажу “я был неправ”» — типичная позиция Овна.

Телец

Тельцы ценят стабильность и традиции, поэтому любые перемены воспринимают как угрозу. Если их действия привели к проблемам, они будут настаивать, что «так и было задумано». Их аргументы часто сводятся к фразе: «Время покажет, кто прав» — даже если время давно все расставило по местам.

Не любят критику;

Уверены в своей непогрешимости;

Оправдывают ошибки «высшими целями».

Лев

Для Львов признать ошибку — значит пошатнуть свой королевский статус. Они предпочтут превратить провал в «эпизод героической битвы», где виноваты все, кроме них. Лесть и восхищение — их воздух, поэтому любое несовершенство они тщательно маскируют.

«Это не промах, это стратегическая пауза!» — заявит Лев, даже если ситуация вышла из-под контроля.

Этим знакам сложно проявлять гибкость, но их упорство часто становится двигателем достижений. Главное — не пытаться переубеждать их в лоб. Лучше дать возможность «сохранить лицо», и тогда компромисс возможен.