Российский беспилотный летательный аппарат “Форпост” поразил три объекта Вооружённых сил Украины, расположенные на территории Сумской области.

Момент ударов попал в объектив разведывательного дрона, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На видеозаписи, распространённой военным ведомством, запечатлены здания, используемые украинскими подразделениями в качестве пунктов дислокации. После наведения “Форпоста” следуют точные удары по целям — на кадрах видны взрывы и густые клубы дыма, поднимающиеся над разрушенными строениями.

Как уточняется, все три удара пришлись на населённый пункт Новодмитровка. Подробности об ущербе и точных потерях среди украинских военных в результате атаки пока не разглашаются.

Операция проводится в рамках продолжающейся специальной военной операции, в ходе которой российские силы ведут активную борьбу с живой силой и техникой противника, используя беспилотные средства разведки и высокоточные вооружения.