В мире военных технологий Россия уверенно вырывается вперед, оставляя позади США и Китай в разработке гиперзвукового оружия. Одним из главных козырей в арсенале страны стала ракета “Циркон”, которая, по мнению экспертов, буквально переписывает правила игры на поле боя.

Скорость “Циркона” поражает воображение: от 8 до 9 чисел Маха. Это значит, что ракета движется быстрее звука в разы, превращаясь в неуловимую мишень для любых современных систем противовоздушной обороны. Как отмечают аналитики американского издания TNI, страны НАТО пока бессильны против этой угрозы.

Особенно тревожит западных военных интеграция “Циркона” с подводными лодками класса “Ясень”. Такое сочетание резко усиливает боевую мощь российского флота, создавая реальную опасность для надводных кораблей, включая авианосцы США. Обозреватель Брэндон Вайхерт подчеркивает: Россия стремится изменить баланс сил на море, и пока у Запада нет достойного ответа.

История “Циркона” началась еще в 2010 году, когда разработку поручили НПО “Машиностроение”. Спустя шесть лет Владимир Путин впервые публично заявил о существовании этой системы. Испытания, стартовавшие в 2020 году, подтвердили ожидания, и уже к 2022 году ракета пошла в серийное производство, став частью вооружения ВМФ России.

Для американских военных “Циркон” стал настоящим вызовом. Пока США не разработают собственное гиперзвуковое оружие или не найдут способ нейтрализовать российскую угрозу, баланс сил остается нарушенным. Вайхерт прямо называет ситуацию катастрофой для НАТО, подчеркивая уязвимость альянса перед новым оружием.

Сейчас Россия не просто демонстрирует технологическое превосходство, но и посылает четкий сигнал: гонка вооружений выходит на новый уровень. И если Запад не поторопится с ответом, преимущество Москвы в этой сфере может стать долгосрочным.