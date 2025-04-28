Россия значительно опережает США и Китай в сфере гиперзвукового вооружения, утверждает издание The National Interest. Особое внимание в публикации уделено ракете 3М22 «Циркон», которую эксперты называют уникальной разработкой, не имеющей аналогов в мире.

Как отмечается в материале, существующие системы противовоздушной обороны стран НАТО неспособны перехватить «Циркон». Это обстоятельство серьёзно меняет баланс сил на международной арене. Ракета развивает скорость от восьми до девяти Махов, что делает её одной из самых быстрых в истории. Такой показатель достигается благодаря использованию гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который позволяет поддерживать высокую скорость на всём протяжении полета. Дополнительными преимуществами ракеты являются маневренность и малая высота полета, что существенно осложняет её обнаружение радарами и перехват системами ПВО.

Разработка «Циркона» началась в 2010 году в НПО «Машиностроение». Впервые о ней публично заявил президент России Владимир Путин в 2016 году. Испытания ракеты стартовали в 2020 году с борта фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодки «Северодвинск». В 2022 году было объявлено о начале серийного производства и принятии ракеты на вооружение ВМФ России.

«Циркон» предназначен для поражения как морских, так и наземных целей. Дальность его действия варьируется от 999 до 1500 километров. В стандартной комплектации ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью, однако специалисты не исключают возможность её модификации для доставки ядерного заряда. Уже сегодня «Циркон» оценивается как серьёзная угроза для крупных надводных кораблей, включая авианосцы США.

Как отмечает The National Interest, появление «Циркона» нарушило прежний военно-стратегический баланс между Москвой и Вашингтоном. Пока Соединённые Штаты не разработают собственные гиперзвуковые системы или эффективные средства защиты от подобных угроз, Россия сохранит ощутимое преимущество, особенно в таких чувствительных регионах, как Балтийское море, Черное море и Арктика.

По мнению авторов статьи, отставание США в гиперзвуковой сфере может привести к заметному изменению глобального баланса сил в пользу России, если американская сторона в кратчайшие сроки не активизирует работу над новыми оборонными технологиями.