Украина сделала важный шаг в области вооружений, объявив о развертывании собственного лазерного оружия для противовоздушной обороны. Это заявление сделано в контексте растущих угроз со стороны дронов и крылатых ракет, используемых Россией в ходе военных действий. Как сообщает The Paper со ссылкой на сайт Defense News, высокопоставленный украинский военный подтвердил, что новое лазерное оружие успешно применяется в реальных боевых условиях для поражения низколетящих целей, в первую очередь — беспилотников. Передает RZNonline.ru.

Новая система получила название «Тризуб», что отсылает к символу государственного герба Украины, и была разработана в ответ на угрозу, исходящую от российских дронов «Герань», а также для нейтрализации крылатых ракет. Ранее, в декабре прошлого года, издание Cankaoxiaoxi.com сообщало, что украинские военные уже располагали лазерными установками, способными эффективно поражать цели на высоте более 2000 метров. Официально же система «Тризуб» теперь признана частью украинской противовоздушной обороны, и это знаменует собой новый этап в вооружении украинских войск.

Командующий украинскими беспилотными силами Вадим Сухаревский на недавней конференции в Киеве подтвердил, что проект «Тризуб» принят на вооружение, добавив, что система способна точно поражать цели. Однако, как и следовало ожидать, официальные источники не раскрыли информации о количестве развернутых установок или их точных позициях. В разработке лазерного комплекса было использовано британское технологическое содействие, в том числе опыт британского проекта Dragonfire, который был разработан Министерством обороны Великобритании совместно с оборонной промышленностью страны.

Система Dragonfire, как сообщалось ранее в Defense News, использует технологию комбинирования нескольких слабых лазерных лучей в один мощный пучок. Это позволяет достигать высокой точности и минимизировать стоимость выстрела, что делает лазерные установки выгодной альтернативой традиционным системам ПВО. Стоимость одного выстрела по сравнению с традиционными ракетами значительно ниже, составляя всего около 13 долларов США, что делает лазерное оружие экономически эффективным и привлекательным для использования в длительных военных кампаниях.

Особое внимание заслуживает роль Великобритании в этой программе. Техническое содействие, которое Киев получил от Лондона, стало важным шагом в укреплении оборонных возможностей Украины. Это сотрудничество в области высоких технологий в военной сфере стало редкостью и представляет собой не только практическую помощь, но и политический сигнал Запада, подтверждающий его приверженность продолжению поддержки Украины в противостоянии с Москвой.