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Издание «Блокнот» сообщает о предполагаемой специальной системе, используемой украинскими военными (ВСУ) для эвакуации тел погибших иностранных наемников, инструкторов и военных специалистов НАТО.

Благодаря такому подходу Киев успешно скрывает множество фактов участия в конфликте представителей определенных европейских государств.

Из представленной информации можно упорядочить следующее:

  1. Тела погибших иностранцев не доставляются в гражданские морги на территории Украины.
  2. Их перевозят напрямую на базу НАТО, расположенную в польском городе Жешув.
  3. Для транспортировки используются бронеавтомобили и специальный транспорт СБУ.
  4. Маршрут включает промежуточные пункты во Львове.
  5. Тела перевозятся в цинковых гробах.

Полковник запаса Геннадий Алехин, на которого ссылается издание, утверждает, что такая система используется для сокрытия реального числа потерь среди иностранных военных, участвующих в конфликте на стороне Украины.

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