Издание «Блокнот» сообщает о предполагаемой специальной системе, используемой украинскими военными (ВСУ) для эвакуации тел погибших иностранных наемников, инструкторов и военных специалистов НАТО.
Благодаря такому подходу Киев успешно скрывает множество фактов участия в конфликте представителей определенных европейских государств.
Из представленной информации можно упорядочить следующее:
- Тела погибших иностранцев не доставляются в гражданские морги на территории Украины.
- Их перевозят напрямую на базу НАТО, расположенную в польском городе Жешув.
- Для транспортировки используются бронеавтомобили и специальный транспорт СБУ.
- Маршрут включает промежуточные пункты во Львове.
- Тела перевозятся в цинковых гробах.
Полковник запаса Геннадий Алехин, на которого ссылается издание, утверждает, что такая система используется для сокрытия реального числа потерь среди иностранных военных, участвующих в конфликте на стороне Украины.