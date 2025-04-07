- 1 Овен (21 марта – 19 апреля)
- 2 Телец (20 апреля – 20 мая)
- 3 Близнецы (21 мая – 20 июня)
- 4 Рак (21 июня – 22 июля)
- 5 Лев (23 июля – 22 августа)
- 6 Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7 Весы (23 сентября – 22 октября)
- 8 Скорпион (23 октября – 21 ноября)
- 9 Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
- 10 Козерог (22 декабря – 19 января)
- 11 Водолей (20 января – 18 февраля)
- 12 Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Овен (21 марта – 19 апреля)
Несмотря на внешнюю уверенность, Овны панически боятся оказаться не на высоте. Их пугает мысль, что кто-то усомнится в их лидерских качествах или способности быть первыми. Под маской смелости скрывается страх «проиграть на глазах у всех».
Телец (20 апреля – 20 мая)
Стабильность — их щит и главная уязвимость.
Тельцы трепещут перед неожиданными переменами, особенно в финансовой сфере. Даже мелкие бытовые неудобства могут вызвать у них глубинную тревогу.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
- Страх быть непонятыми
- Боязнь рутины и скуки
- Тревога из-за потери интеллектуальной гибкости
Рак (21 июня – 22 июля)
Их главный кошмар — эмоциональное предательство. Даже мысль о том, что близкие могут отвернуться, заставляет Раков строить невидимые стены. Они боятся, что их уязвимость станет оружием против них.
Лев (23 июля – 22 августа)
Под царственной манерой скрывается страх «остаться без публики». Львы панически боятся:
- Потери авторитета
- Неискренней лести
- Безликой обыденности
Дева (23 августа – 22 сентября)
Хаос — их личный антихрист. Девы теряют почву под ногами, когда:
- Планы рушатся без предупреждения
- Детали выходят из-под контроля
- Критика звучит неконструктивно
Весы (23 сентября – 22 октября)
Их душу терзает страх сделать неправильный выбор.
Даже мелкие решения могут вызвать парализующую тревогу. Конфликты и дисгармония — еще один кошмарный сценарий.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Глубинный страх — обнажить свою истинную суть. Их пугает:
- Эмоциональная поверхностность других
- Потеря контроля над ситуацией
- Неспособность защитить близких
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Свободолюбивые Стрельцы боятся «посадить себя в клетку», даже если она позолоченная. Ограничения, рутина и отсутствие перспектив — их личный ад.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Их тайный ужас — бесцельное существование. Козероги паникуют при мысли, что годы усилий окажутся потраченными впустую. Неуважение к их достижениям ранит глубже, чем прямое противостояние.
Водолей (20 января – 18 февраля)
- Страх потерять индивидуальность
- Боязнь эмоционального поглощения
- Тревога из-за косности мышления окружения
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Их пугает собственная способность растворяться в других.
Ры