Овен (21 марта – 19 апреля)

Несмотря на внешнюю уверенность, Овны панически боятся оказаться не на высоте. Их пугает мысль, что кто-то усомнится в их лидерских качествах или способности быть первыми. Под маской смелости скрывается страх «проиграть на глазах у всех».

Телец (20 апреля – 20 мая)

Стабильность — их щит и главная уязвимость.

Тельцы трепещут перед неожиданными переменами, особенно в финансовой сфере. Даже мелкие бытовые неудобства могут вызвать у них глубинную тревогу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Страх быть непонятыми

Боязнь рутины и скуки

Тревога из-за потери интеллектуальной гибкости

Рак (21 июня – 22 июля)

Их главный кошмар — эмоциональное предательство. Даже мысль о том, что близкие могут отвернуться, заставляет Раков строить невидимые стены. Они боятся, что их уязвимость станет оружием против них.

Лев (23 июля – 22 августа)

Под царственной манерой скрывается страх «остаться без публики». Львы панически боятся:

Потери авторитета Неискренней лести Безликой обыденности

Дева (23 августа – 22 сентября)

Хаос — их личный антихрист. Девы теряют почву под ногами, когда:

Планы рушатся без предупреждения

Детали выходят из-под контроля

Критика звучит неконструктивно

Весы (23 сентября – 22 октября)

Их душу терзает страх сделать неправильный выбор.

Даже мелкие решения могут вызвать парализующую тревогу. Конфликты и дисгармония — еще один кошмарный сценарий.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Глубинный страх — обнажить свою истинную суть. Их пугает:

Эмоциональная поверхностность других

Потеря контроля над ситуацией

Неспособность защитить близких

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Свободолюбивые Стрельцы боятся «посадить себя в клетку», даже если она позолоченная. Ограничения, рутина и отсутствие перспектив — их личный ад.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Их тайный ужас — бесцельное существование. Козероги паникуют при мысли, что годы усилий окажутся потраченными впустую. Неуважение к их достижениям ранит глубже, чем прямое противостояние.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Страх потерять индивидуальность

Боязнь эмоционального поглощения

Тревога из-за косности мышления окружения

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Их пугает собственная способность растворяться в других.

Ры