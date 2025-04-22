На фоне продолжающегося конфликта на Украине в зоне боевых действий был замечен бронетранспортёр Puma 6×6 производства Италии. Как сообщает сайт armyrecognition, фото этой машины на передовой появилось 18 апреля 2025 года, вызвав резонанс в экспертной среде. Хотя официально Рим и его союзники не признавали передачу этих бронемашин, ещё в июле 2024 года Министерство обороны Украины одобрило их внедрение в состав вооружённых сил.

В опубликованных данных не упоминается включение поставки Puma 6×6 ни в один из международных списков военной помощи. Тем не менее, машины используются украинскими подразделениями, что породило вопросы о возможной скрытой поддержке Киева со стороны Италии. На фоне постоянного дефицита бронетехники в украинской армии подобная поставка рассматривается как существенное усиление.

По отзывам украинских военных, Puma 6×6 обеспечивает высокую подвижность и защиту личного состава. Это особенно актуально в условиях боёв на южных и восточных направлениях. По конструкции бронетранспортёр оснащён дизельным двигателем Iveco 8042.45 мощностью 180 л.с., независимой подвеской и взрывозащищёнными шинами Michelin. Он способен преодолевать крутые подъёмы, водные преграды до метра глубиной и вертикальные препятствия до полуметра.

Корпус машины выполнен из сварной стали и соответствует требованиям STANAG 4569 по баллистической и минной защите. Боевая конфигурация включает дистанционно управляемый модуль с пулемётом калибра 7,62 мм или 12,7 мм. Некоторые версии оборудуются ПТРК Milan или TOW, что расширяет возможности применения в условиях современного боя.

На практике появление Puma 6×6 решает сразу несколько задач: восполняет нехватку бронетехники, повышает мобильность и огневую мощь ВСУ, а также позволяет лучше адаптироваться к быстро меняющейся тактической обстановке. Отдельно подчёркивается, что внедрение этих машин положительно сказалось на моральном состоянии украинских бойцов.

Италия ранее уже поставляла Украине бронетехнику, включая VCC-2, VTLM Lince, а также гусеничные вездеходы BV 206S. Кроме того, Киев получил большое количество армейских грузовиков моделей Iveco VM 90, Astra SM 66.40 и ACM 90.