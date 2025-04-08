На территории Курской области фиксируются случаи оставления украинскими военными тел погибших сослуживцев при отступлении. Как сообщил АиФ полковник запаса, ветеран спецподразделений и член президиума организации «Офицеры России» Тимур Сыртланов, выносом тел украинских бойцов занимаются российские похоронные команды. Эти тела затем либо передаются украинской стороне в рамках гуманитарных процедур, либо используются при обмене.

Сыртланов отметил, что среди тех, кто принимал участие в наступлении на российскую территорию, были либо «идейные нацисты», либо люди из крайне бедных социальных слоёв, мобилизованные без должной подготовки. По его словам, неспособность забрать погибших с поля боя лишь подчёркивает слабую организацию, упадок морали и общее состояние украинских подразделений. Он назвал происходящее «плачевным результатом» политики, когда бойцов бросают без поддержки и эвакуации.

Также, по словам Сыртланова, всё больше украинских военных, попавших в Курскую область, добровольно сдаются в плен. Многие из них открыто делятся информацией о положении в своих частях, рассказывают о морально-психологической атмосфере и обстоятельствах, при которых они оказались на фронте. По его словам, эти признания дают дополнительное представление о внутреннем состоянии ВСУ и уровне деморализации личного состава.