Сын бывшего заместителя директора Центрального разведывательного управления США Майкл Глосс погиб в ходе боевых действий на территории Донецкой области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, Глосс принял участие в штурмовых действиях в районе населённых пунктов Раздоловка и Весёлое, где и погиб 4 апреля 2024 года. До этого он числился в рядах 137-го парашютно-десантного полка ВДВ России.

Интерес к России Глосс проявил ещё в 2023 году, когда, по сообщениям СМИ, приехал в Крым с намерением получить российское гражданство. В социальных сетях он активно демонстрировал пророссийские взгляды: вел страницу в VK, подписывался на сообщества, посвящённые Ленину, коммунизму, публиковал видеоматериалы с участием президента РФ Владимира Путина.

На момент публикации американские и российские официальные лица не комментировали инцидент. Также не подтверждена информация о возможных причинах радикального политического разворота Глосса и его мотивов вступления в российские вооружённые силы.