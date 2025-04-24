Студент Тульского государственного университета Артём Свитов представил уникальную разработку — пистолет, внешне полностью имитирующий современный смартфон.

Изобретение, предназначенное для скрытого ношения, может заинтересовать сотрудников спецслужб и органов безопасности. Об этом сообщает издание «Тульские новости».

По словам Артёма, интерес к оружейной тематике у него появился ещё в детстве: он создавал макеты оружия из подручных материалов, а в школе даже устраивал небольшие выставки. Со временем он решил перейти от копирования к собственным разработкам.

«Я хотел создать оружие, которое бы не выдавало себя ни одной деталью — ни спусковым крючком, ни каналом ствола, ни рукояткой. Таким образом, появился пистолет-смартфон, который раскрывается нажатием одной кнопки», — поясняет изобретатель.

Оружие оснащено тремя стволами и рассчитано под патрон калибра 9х18 мм. Затвор открывается с помощью специального механизма, после чего в барабан заряжаются патроны. Нажатием на спуск можно произвести до трёх выстрелов, причём конструкция позволяет перезапустить механизм в случае осечки.

Инженер отмечает, что на разработку прототипа ушло около двух месяцев, а самой сложной частью работы оказалось не техническое исполнение, а оформление патента. Процесс занял более полугода и потребовал значительных усилий и средств.

Свитов уже работает над новыми проектами — как в сфере замаскированного оружия, так и в направлении автоматических систем. В будущем он намерен создавать оружие, сочетающее инновационность с практическим применением.

К этической стороне вопроса Артём относится с пониманием: