С наступлением весеннего тепла российские войска активизировали наступательные действия на линии фронта, сообщает издание Страна.ua. Одним из факторов, повлиявших на изменение тактики, стало появление молодой листвы — так называемой «зеленки», которая значительно осложняет использование беспилотников, являющихся основным ударным средством ВСУ.

По данным украинских военных и российских телеграм-каналов, густая растительность скрывает передвижение войск и техники, создавая серьёзные трудности для аэроразведки и ударных дронов. Боец ВСУ с позывным Мучной отмечает, что в связи с этим российская армия начала наступление по всей линии покровской агломерации. По его словам, особенно напряжённая ситуация складывается в районе посёлка Зверевого под Красноармейском, а также в направлении деревень Чунишино и Новоукраинка.

Мучной также предупреждает о вероятных проблемах в районе Котляровки, расположенной недалеко от границы с Днепропетровской областью. По его мнению, российские силы намеренно ждали наступления весны, чтобы воспользоваться естественной защитой, которую обеспечивает растительность, и активизировать наступление.

Он подчеркивает, что поля и лесополосы, которые вскоре полностью укроются листвой, станут серьёзной преградой для работы украинских беспилотников. В таких условиях, по его словам, придётся либо расчищать посадки, либо искать другие способы компенсировать снижение эффективности дронов.

О влиянии “зеленки” на боевые действия пишут и российские каналы. Так, в сообщениях о боях за деревню Ступочки к югу от Часова Яра утверждается, что российские силы заняли восточную часть населённого пункта. Оттуда открывается путь на Предтечино через овраг, который благодаря поросли становится менее уязвимым для воздушной разведки и ударов дронов.

При этом отмечается, что украинская армия осознаёт растущую угрозу и уже начала дистанционное минирование потенциальных маршрутов движения российских войск. В частности, для этих целей активно используются дроны «Баба Яга», сбрасывающие мины на зарастающие лесополосы.