Тайваньские власти продолжают предпринимать меры на фоне угрозы со стороны Народно-освободительной армии Китая. Как сообщает Jinyang.com, одним из шагов стало кардинальное преобразование 66-й бригады морской пехоты, которая теперь фактически выполняет функции личной охраны руководства Тайваня. Бригада выведена из подчинения Шестого армейского корпуса и напрямую переподчинена Генеральному штабу армии Тайваня, что отражает изменение её основных задач. Перевод иностранной статьи представлен изданием Discover24.ru.

Ранее в составе 66-й бригады были тяжелые танки M60A3 и самоходные артиллерийские установки M109A2, однако теперь это вооружение передано другим частям тайваньской армии. Сама бригада стала легче и мобильнее, акцент сделан на использовании беспилотников и противотанковых ракет. Суть изменений, как отмечают наблюдатели, заключается не в подготовке к боям, а в обеспечении быстрого отступления в случае кризиса, что многие на острове восприняли с иронией и критикой.

Размещение 66-й бригады в аэропорту Тайбэй Суншань дополнительно подчеркнуло намерения властей. Близость к резиденциям лидеров Тайваня ясно свидетельствует о том, что задача бригады — гарантировать быструю эвакуацию в случае внезапного ухудшения обстановки. Несмотря на официальные заявления о готовности к защите острова, на Тайване шаг вызвал недоверие. Пользователи соцсетей открыто высмеяли эту меру, обвиняя власти в эгоизме и попытках спасти собственную жизнь за счет остальных.

В ответ на критику представители тайваньских властей заявили, что действия направлены на демонстрацию решимости защищать народ. Однако заявления лидеров Тайваня о готовности разделить судьбу с военными вызвали скепсис. Многие жители острова отмечают, что вместо развития реальной обороноспособности и заботы о благосостоянии граждан власти предпочитают провоцировать конфликты, ставя безопасность людей под угрозу.

В материале Jinyang.com подчеркивается, что подобные меры не только не укрепляют безопасность Тайваня, но и могут усугубить ситуацию, увеличивая напряженность в регионе. По мнению критиков, вместо накопления оружия и подготовки к бегству, тайваньским властям стоило бы сосредоточиться на мирном урегулировании ситуации через развитие отношений с материковым Китаем. В нынешних условиях, отмечают аналитики, лишь сотрудничество и мирное взаимодействие способны обеспечить стабильность в Тайваньском проливе.