Санкции, импортозамещение, растущие цены на отечественный автопром — вопреки утешениям аналитиков всё это негативно сказывается на нашем рынке автомобилей. Кто-то выбирает “брать что есть” втридорога, а потом становится постоянным клиентом автосервисов.

А опытные автолюбители покупают всё те же любимые качественные марки, только под заказ из других стран. Один из лучших вариантов — Корея. Специалисты NCARS рассказали, почему это сейчас популярно и как выбрать корейский автомобиль.

Плюсы покупки автомобиля из Кореи

Доступная цена. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, покупка напрямую в стране-производителе будет дешевле, чем у ритейлеров. Во-вторых, если вы рассматриваете вторичный рынок, то в Корее цена на подержанные авто гораздо ниже, чем в странах СНГ.

Надёжность продавцов и чистая история. В Корее строго контролируют продажу автомобилей. Вы можете быть уверены, что данные о пробеге точные: за “скручивание” для искажения данных предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, если машина была в ДТП, то вы об этом точно узнаете, так как почти все авто в Корее ремонтируют за счёт страховки, и в истории это будет отражено.

Качество и долговечность. Тут всё очевидно: корейские заводы давно зарекомендовали себя первоклассным качеством сборки. Это касается как местных заводов, производящих автомобили для поставок зарубеж, так и иностранных, привезенных авто-импортом в Корею.

“Новая” по цене подержанной. В Корее вы можете купить авто с большим пробегом, который снизит его стоимость. При этом состояние машины будет идеальным. Всё потому, что в этой стране нет сурового климата и плохих дорог, которые приводят к изнашиванию запчастей. Тем не менее ТО корейцы проходят своевременно, а по всей стране согласно стандартам используют топливо высшего качества.

Большой выбор. Кроме местных марок, таких как Genesis, Hyundai и Kia, в Корее можно также выгодно приобрести много других, в том числе европейских и американских: Audi, BMW, Ford, Renault, Toyota, Skoda, Volkswagen и т.д. И всё это обойдётся значительно дешевле!

Эксклюзивные модели. То, что завозили в Россию ранее и то, что доступно на европейских рынках, — это лишь базовый ассортимент корейских авто. Из самой Кореи вы можете заказать такие модели, как Hyundai Avante или SsangYong Tivoli с идеальным сочетанием цены, характеристик и качества.

Гарантия. Опытные компании, которые давно занимаются такими заказами, как правило, помогают избежать рисков при покупке авто из другой страны. Например, NCARS предоставляет все необходимые гарантии на выкуп, доставку и растаможку, а также на сам автомобиль с момента получения. Плюсом к этому — отслеживание с видеоотчётами на протяжении всего пути.

Как правильно выбрать корейский автомобиль

Прежде чем заказать авто из Кореи, обратите внимание на:

Ваши потребности. Для семейных поездок идеально подойдёт седан или универсал, для активного отдыха — кроссовер или внедорожник. Подумайте, какой автомобиль будет наиболее удобным для ваших задач. Бюджет и комплектацию. Учитывайте свои возможности. Заказывая авто из Кореи, можно выбрать базовую комплектацию под свой бюджет и при этом быть в плюсе: даже такие сборки у корейских авто будут включать много интересных бонусов. Редкие модели. Если захотите в будущем сменить авто, то такие модели, как Hyundai Veloster или Kia Stonic, вы сможете продать даже дороже, чем покупали. Состояние и историю. Пробейте авто в онлайн-базах, не стесняйтесь просить у продавца дополнительные фото и задавать вопросы. Хоть купить некачественное авто в Корее ещё нужно постараться, дополнительные проверки никогда не будут лишними. Документацию. Проверьте, чтобы пакет документов полностью соответствовал и подтверждал историю, состояние и комплектацию автомобиля. Отзывы. Иногда, чтобы понять, подходит вам машина или нет, нужно посоветоваться и почитать, что думают о ней другие автолюбители.

Заказывая машину в Корее, вы не просто получите автомобиль любимой марки в идеальном состоянии, но и сэкономите приличную сумму как при покупке, так на обслуживании в будущем.

С чего начать? Обратитесь в NCARS, и вас сопроводят на каждом этапе: подбор, осмотр, подготовка, отправка, растаможка и оформление нужных документов. Вам не придётся вникать во все нюансы перевозки из-за границы — доверьте это профессионалам. Минимум рисков, максимум выгоды!