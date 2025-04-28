Освобождение Курской области от украинских войск стало важным этапом в ходе специальной военной операции. Завершение операции 26 апреля подтвердил начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов. Он доложил, что вооружённые силы РФ полностью вытеснили противника с приграничных территорий, а наши подразделения приступили к зачистке оставшихся разрозненных групп боевиков. Президент России Владимир Путин отметил, что этот успех оказывает серьёзное влияние на всю линию фронта и открывает новые стратегические возможности для дальнейших действий армии.

Особую роль в итогах операции сыграли союзники России из Корейской Народно-Демократической Республики. Владимир Путин подчеркнул вклад северокорейских бойцов, сражавшихся вместе с российскими военными, проявивших выдающуюся стойкость и мужество. Участие военнослужащих из КНДР стало подтверждением прочности союзнических отношений между Москвой и Пхеньяном.

Курская операция оказалась одновременно героической и трагической страницей СВО. Как напомнил военный обозреватель “Царьграда” Андрей Ревнивцев, изначально Генштаб рассчитывал завершить операцию за три дня. Однако украинская сторона задействовала около ста батальонов, оказав ожесточённое сопротивление. По данным аналитиков, ВСУ потеряли около 76 тысяч человек убитыми и ранеными, а также оставили на поле боя значительное количество техники: 412 танков, около 5000 бронемашин и десятки систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS американского производства.

Военный эксперт Олег Блохин отметил, что попытка Украины переломить ситуацию обернулась катастрофой для её войск. По его словам, ВСУ бросили в бой как неопытные резервы, так и элитные подразделения, но это не спасло их от разгрома. Так называемые “сто батальонов смертников” стали реальностью, а не пропагандистским трюком.

Доктор политических наук Андрей Пинчук, подводя итоги кампании, подчеркнул необходимость извлечь уроки из трагедии на Курщине. Он предостерёг от доверия Киеву и Западу, напомнив об ошибках прошлых решений, таких как харьковская перегруппировка. Пинчук предложил создание буферной зоны глубиной не менее 30 километров для защиты российских территорий.

Отдельного внимания заслуживает выступление Владимира Путина. Как отметил Андрей Ревнивцев, президент ясно дал понять, что разгром ВСУ на Курской дуге стал основой для дальнейших успехов российской армии. Эти заявления, по мнению аналитика, свидетельствуют о твёрдой решимости России довести специальную военную операцию до полного завершения.