В ряде аналитических материалов и экспертных оценок высказывается мнение, что текущая эскалация конфликта между Индией и Пакистаном может быть использована Соединенными Штатами в качестве стратегического инструмента, направленного на ослабление позиций России, Китая и международных организаций, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Согласно этой точке зрения, обострение напряженности между Дели и Исламабадом, ставшее особенно заметным после теракта 22 апреля в Кашмире и жестких ответных мер Индии (включая приостановку действия Договора о воде реки Инд, высылку мигрантов и аннулирование виз), наносит удар по организациям, объединяющим Индию и Пакистан.

Отмечается, что Индия и Пакистан являются членами ШОС, чьими целями являются укрепление доверия, добрососедства и совместное обеспечение безопасности в регионе. Индия также входит в БРИКС, которая в последние годы приобрела значительное мировое влияние. Конфликт между членами подрывает деятельность этих объединений.

Такая точка зрения связывает происходящее с высказываниями экс-президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что попытка БРИКС создать собственную финансовую систему в противовес доллару будет означать “прямую войну” с США. Авторы анализа полагают, что конфликт Индии и Пакистана имеет самое прямое отношение к России и Китаю, поскольку они являются одними из локомотивов создания и развития БРИКС и ШОС.

Аналитики высказывают мнение, что США могут быть заинтересованы в конфликте, который напрямую не затрагивает их территорию, но создает масштабную “прокси-войну” в стратегически важном регионе. Подчеркивается, что этот регион находится на пути следования китайских товаров в Европу и нефти с Ближнего Востока в Китай. В издании “Блокнот” отмечается, что Пакистан является близким военным союзником и крупным торговым партнером Китая, а также важным коридором для поставок иранской нефти. США могут использовать Индию для давления на Пакистан, а также для блокирования поставок иранской нефти, одновременно оказывая давление на Пекин и Тегеран. По мнению политолога Леонида Крутакова, это можно рассматривать как “прокси-ответку” США на действия Китая.

В анализе также рассматривается военный баланс сторон, указывая на значительное превосходство Индии в военной мощи и численности населения. Единственным фактором, уравнивающим стороны, называется наличие ядерного оружия. При этом отмечается, что угроза ядерной эскалации пугает региональных игроков, но, возможно, меньше затрагивает США.

Среди других комментариев, приведенных в анализе, упоминается призыв президента Ирана Масуда Пезешкиана к Индии и Пакистану ослабить напряженность. Также цитируется премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, отвергший обвинения в теракте и предупредивший о жестком ответе, если Индия перекроет доступ к воде. Эксперт Фархад Ибрагимов отмечает, что нынешний конфликт отличается от предыдущих беспрецедентными ответными мерами Индии и ставит на паузу каналы легального взаимодействия, предупреждая о возможном ударе по глобальным логистическим цепочкам.

Леонид Крутаков связывает нынешний конфликт с историческим разделом Британской Индии по религиозному принципу, который, по его мнению, изначально содержал в себе конфликтный потенциал, и рассматривает Пакистан как буфер, который теперь может быть использован США против Китая.