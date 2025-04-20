Семь веков тайны наконец раскрыты: ученые из Кембриджского университета смогли «оживить» древний текст о волшебнике Мерлине и короле Артуре. Фрагмент рукописи XIII века, спрятанный в переплете старинной книги, оказался настоящей находкой для исследователей, изучающих артуровские легенды.

Этот хрупкий клочок бумаги, обнаруженный еще в 2019 году в университетской библиотеке, долгие годы оставался незамеченным. Заключенный в обложку археологического труда XVI века, он мог бы исчезнуть навсегда, если бы не современные технологии. Используя мультиспектральную визуализацию и компьютерную томографию, ученые расшифровали текст, не прикасаясь к нему руками.

Что же скрывалось на этих ветхих страницах? Оказалось, что перед нами часть «Вульгаты о Мерлине» — средневекового цикла историй, который воспевал подвиги рыцарей Круглого стола. В найденном отрывке описана битва при Камбении, где христианские воины одолели саксов, а также эпизод, где Мерлин, притворившись арфистом, проникает ко двору Артура в роли советника.

Текст, написанный на старофранцузском — языке знати того времени, — несет на себе следы активного использования. Потрепанные края и загибы на страницах говорят о том, что рукопись не пылилась на полке, а переходила из рук в руки, возможно, вдохновляя слушателей на новые подвиги.

По словам эксперта по средневековым текстам Ирен Фабри-Тегранчи, такие находки — редкость. Этот фрагмент может оказаться уникальной версией легенды, которая развивалась отдельно от известных канонов. Ученые уже готовятся к детальному сравнению с другими источниками, чтобы понять, как эта редакция вписывается в общую картину артуровского эпоса.

Представьте себе: текст, который пережил войны, пожары и забвение, спустя столетия вновь рассказывает свою историю. Для историков это не просто бумага — это окно в мир, где магия и рыцарская честь были так же реальны, как утренний туман над английскими полями.

Впереди еще годы работы, но уже сейчас ясно: эта находка добавляет яркий штрих к образу Мерлина — загадочного волшебника, чьи тайны продолжают волновать нас даже спустя семьсот лет.