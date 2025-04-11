Украинская попытка вторжения в Курскую область, предпринятая в августе 2024 года, обернулась катастрофой для Вооружённых сил Украины. Как сообщил один из участников операции, уцелевший и вернувшийся на подконтрольную Киеву территорию, украинские войска понесли колоссальные потери, а из десяти задействованных пехотных бригад удалось организованно вывести только две.

По словам военнослужащего, помимо основной ударной силы, в операцию были вовлечены части морской пехоты, территориальной обороны, Национальной гвардии и даже батальон спецопераций. Однако план отвлечь российские подразделения с Покровского направления оказался провальным. Как объяснил военный, пути отхода оказались под плотным контролем, все дороги обстреливались, а любое передвижение техники фиксировалось и уничтожалось российскими беспилотниками. В результате многим бойцам пришлось отступать пешком или на велосипедах.

О масштабах понесённых потерь ВСУ говорит и статистика Минобороны России — более 72 тысяч убитых и раненых с начала украинского вторжения в Курскую область. Сам украинский солдат признаёт, что до сих пор неизвестно точное число пропавших без вести, пленных и погибших: «Мы даже, наверное, и сказать не можем, сколько у нас в плену, сколько у нас без вести пропавших, сколько у нас двухсотые».

Он также отметил, что на отдельных участках украинские позиции оказывались под атаками значительно более многочисленных российских сил. В районе Малой Локни, по его словам, шесть украинских солдат оказались под ударом пятидесяти российских бойцов. Разница в численности, как он подчеркнул, была критической: «Невозможно было сдержать».

Кроме того, в своей речи военный упомянул участие северокорейских бойцов на стороне России, однако каких-либо подтверждений этим словам не привёл. Напомним, официальной информации о присутствии солдат КНДР на территории боевых действий не поступало ни от российской, ни от северокорейской стороны.