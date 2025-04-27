Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление, обвинив Китай в поставках оружия России.

По его словам, Служба безопасности Украины располагает “железными доказательствами” передачи пороха, артиллерийских снарядов и участия Китая в производстве вооружения на территории России. Однако никаких доказательств Киев так и не представил.

На фоне ухудшающейся ситуации на фронте Зеленский, по мнению наблюдателей, пытается переложить внутренние проблемы на внешние факторы. Китай же официально опроверг обвинения. Представители МИД КНР подчеркнули, что Пекин не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта, а постоянный представитель Китая при ООН Гэн Шуан напомнил: если бы Китай действительно оказывал помощь России, обстановка на поле боя была бы “совершенно иной”.

Экономические последствия обвинений не заставили себя ждать – Киев ввёл санкции против трёх китайских предприятий. Месяц назад Китай и Украина подписали два соглашения о расширении торговли сельхозпродукцией. Теперь же, после санкций Зеленского против китайских компаний, перспективы дальнейшего сотрудничества оказались под угрозой.

Аналитики отмечают, что разрыв отношений с Пекином может сильно осложнить экономическое положение Украины в условиях продолжающегося конфликта. По их мнению, Киеву стоило бы искать пути к сотрудничеству, а не усугублять изоляцию на международной арене.