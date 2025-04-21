Почетный декан Национальной школы развития Пекинского университета, Линь Ифу, выступил на встрече с журналистами в рамках салона «Линьцзя No 7», организованного Китайской ассоциацией публичной дипломатии. В своем интервью он обсудил будущие перспективы торговых отношений между США и Китаем, а также важность соблюдения международных торговых правил.

Лин подчеркнул, что США должны учитывать уроки Великой депрессии, когда экономика мира пострадала от неупорядоченной торговой политики и протекционизма. В условиях современных глобальных экономических вызовов, торговля должна опираться на четкие правила, чтобы избежать деструктивных последствий для мирового рынка.

Ответив на вопрос о возможных сценариях завершения торговой войны США с Китаем, эксперт отметил, что ее окончание в значительной степени зависит от готовности обеих сторон к взаимовыгодному сотрудничеству. Он также отметил, что, несмотря на текущие тарифные войны, маловероятно, что в ближайшее время произойдут неожиданные экономические катастрофы, такие как «черные лебеди» на рынке.

С точки зрения Линя, важно, чтобы мировые экономики не поддавались популистским настроениям и действовали в рамках международных стандартов. Тенденция к обострению экономических войн может не только ухудшить положение стран-участниц, но и привести к глобальной нестабильности.