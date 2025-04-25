В Бразилии ушла из жизни актриса Лусия Алвес, получившая широкую известность благодаря роли в популярной теленовелле «Тропиканка». Ей было 76 лет.

Как сообщает издание UOL, артистка скончалась в реанимации в Рио-де-Жанейро, куда была госпитализирована 14 апреля. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Также известно, что в последние годы Алвес страдала от диабета.

Лусия Алвес де Сильва родилась в 1948 году и начала карьеру в 1960-х. За свою жизнь она снялась более чем в 70 проектах, приняла участие в свыше 2000 эпизодов теленовелл и активно работала в театре. Её актерский талант неоднократно отмечали премиями и номинациями, в том числе в категории «Лучшая актриса второго плана».

Последнюю роль Лусия сыграла в 2015 году, после чего практически исчезла из публичного поля, посвятив себя семье и здоровью.

Для миллионов зрителей по всему миру её образ останется символом «золотой эпохи» бразильских телесериалов.