В ночь на 15 апреля Вооружённые силы России нанесли массированный комбинированный удар по тыловой инфраструктуре ВСУ и объектам, связанным с присутствием стран НАТО. Как сообщают российские военкоры, в операции были задействованы баллистические и крылатые ракеты, а также десятки дронов типа «Герань». Массированные атаки затронули ключевые украинские города, включая Одессу, Полтаву и Днепропетровск. По данным Минобороны РФ, обстрелам подверглись 144 объекта военного назначения. Пишет ЦарьГрад.

Среди целей — аэродромы, склады боеприпасов, штабы и центры подготовки операторов БПЛА. Особенное внимание было уделено объектам в Одесской области, где в течение двух суток наносились удары по припортовой инфраструктуре, складам, а также по системам ПВО средней дальности. Военкоры отмечают, что в ряде районов были поражены сборочные цеха реактивных систем залпового огня, а также пункты базирования украинских сил.

Согласно сообщениям Pravda.ru, в районе Долгинцево (Днепропетровская область) произошла серия мощных взрывов, вызванных детонацией боекомплектов — предположительно, речь идёт об уничтожении крупных складов с ракетами. Аналогичные удары были нанесены по аэродрому в Мартыновке, а также в районе Мирнограда, где, по данным источников, размещались элитные подразделения ВСУ и иностранные военные инструкторы.

Активные удары фиксировались и по прифронтовым территориям. Объекты инфраструктуры горели в Сумах, Запорожье, Харькове, Донбассе и Херсоне. В последнем масштабный пожар сопровождался видимыми на многие километры столбами огня и дыма. В Запорожье ракета попала на территорию завода «Мотор Сич», используемого для нужд украинского ВПК. По информации Telegram-канала «Хроники гераней», по городу Ахтырка в Сумской области были направлены одновременно семь беспилотников.

В Днепропетровской области пожары зафиксированы в Новомосковске и Каменском. Украинские источники сообщают о применении около 50 ударных дронов и ракет типа Х-31, при этом признают, что масштаб атаки может быть гораздо серьёзнее.