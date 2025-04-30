Схиигумен Русской православной церкви Гавриил заявил, что встречал среди детей, обладающих выдающимися способностями, случаи, которые, по его мнению, могут свидетельствовать об одержимости нечистыми силами. Его рассуждения опубликованы в Telegram.

Один из подобных эпизодов, по словам священнослужителя, связан с маленькой девочкой, которую он охарактеризовал как одарённую поэтессу. Шестиклассница показала Гавриилу свою тетрадь со стихами, и произведения произвели на него глубокое впечатление. Он подчеркнул, что тексты были написаны с таким уровнем эмоциональной выразительности, образности и лексической зрелости, который, по его мнению, не может быть присущ ребёнку.

Схиигумен отметил, что подобные дети часто описываются в популярной культуре как «индиго» — необычные и чувствительные личности, наделённые неординарными способностями. Однако он призвал с осторожностью относиться к таким проявлениям и не исключать духовную природу происходящего, так как демоны часто проявляют себя через подобные таланты.

Позиция Гавриила в этом вопросе остаётся его личным мнением — Русская православная церковь официально не высказывалась по поводу связи детской одарённости и одержимости.