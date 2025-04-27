Около 1500 северокорейских военнослужащих прошли подготовку в Улан-Удэ перед отправкой в Курскую область, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, бойцы из КНДР прибыли в Россию в октябре 2024 года. В состав группы входили спецназовцы, срочники, а также специальные эвакуационные подразделения.

С ноября северокорейские военнослужащие начали направляться в Курскую область, где приняли участие в боях в южной части Суджанского района. Их присутствие было зафиксировано в селах Плёхово, Гуево и Куриловка. Особенно активно бойцы из КНДР проявили себя в штурме села Плёхово в декабре. По информации Mash, операция по освобождению населённого пункта заняла около пяти часов.

Во время службы северокорейские военнослужащие проживали отдельно от российских бойцов. Для обеспечения взаимодействия использовались прикомандированные специальные переводчики. По данным Mash, бойцов из КНДР снабдили вооружением и тяжёлой техникой собственного производства. В их распоряжении были, в частности, 170-миллиметровые артиллерийские установки типа «Коксан».

В быту северокорейские военные знакомились с российской культурой. Как отмечает Telegram-канал, особую популярность среди них приобрела русская рэп-музыка. Бойцы охотно интересовались российской кухней и особенностями местного быта.

Накануне начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов подтвердил участие военнослужащих КНДР в операции по освобождению Курской области. Герасимов подчеркнул их стойкость и героизм в боевых условиях.

