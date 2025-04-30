Сербия намерена укрепить энергетическое сотрудничество с Россией, подписав новый контракт на поставки природного газа. Как сообщила министр горного дела и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович, соглашение с “Газпромом” планируется заключить на срок не менее трёх лет.

Этот шаг станет продолжением давнего партнёрства, которое для Сербии остаётся важным элементом энергетической стабильности. Новый договор, по словам министра, сохранит проверенный механизм ценообразования, привязанный к нефтяной формуле. Это позволит избежать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

Переговоры о контракте уже на повестке дня, и Белград рассчитывает на взаимовыгодные условия. Для страны, зависящей от импорта газа, такие соглашения — не просто бизнес, а вопрос национальной безопасности.

Стоит отметить, что газ из России покрывает значительную часть потребностей Сербии, особенно в отопительный сезон. Надёжные поставки становятся своеобразным щитом от энергетических кризисов, которые в последние годы сотрясают Европу.

Министр подчеркнула, что приоритет Сербии — обеспечить стабильность для граждан и промышленности. Новый договор с “Газпромом”, по её мнению, способен заложить фундамент для этого на ближайшие годы.

Ожидается, что детали соглашения будут уточнены в ходе предстоящих консультаций. Пока же в Белграде настроены оптимистично, рассчитывая на сохранение баланса интересов обеих сторон.