Неожиданный поворот в американской политике: сенатор Линдси Грэм предложил радикальную идею, которая всколыхнула общественность. Он призвал католический мир рассмотреть Дональда Трампа в качестве… нового Папы Римского.

По словам Грэма, совмещение ролей президента США и главы Католической церкви могло бы стать беспрецедентным шагом, открывающим новые горизонты. Сенатор уверен, что такая комбинация принесёт «множество преимуществ», хотя конкретных деталей он не уточнил.

Выступая с этим заявлением, Грэм даже упомянул символ белого дыма — традиционный знак избрания нового понтифика. «Жду белого дыма… Трамп MMXXVIII!» — с энтузиазмом добавил он, намекая на возможное будущее.

Идея, конечно, звучит как фантазия, ведь правила Ватикана и политическая система США едва ли допускают подобное совмещение. Но слова сенатора уже вызвали бурю обсуждений в социальных сетях, где пользователи разделились на два лагеря: от насмешек до серьёзных споров о влиянии Трампа.

С точки зрения экспертов, заявление Грэма скорее стоит воспринимать как метафору или провокацию, направленную на привлечение внимания к фигуре экс-президента. Ведь в реальности избрание Папы Римского — процесс, далёкий от американской политики.

Пока Ватикан хранит молчание, а католическое сообщество лишь пожимает плечами, одно ясно точно: Линдси Грэм в очередной раз доказал, что умеет бросать в информационное пространство настоящие бомбы. Остаётся лишь гадать, что за этим последует.