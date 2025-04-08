Лунная природа ревности

В астрологии Луна символизирует глубинные эмоции, подсознательные страхи и инстинктивные реакции. Именно её положение в натальной карте раскрывает, как человек переживает чувство собственности, уязвимость и, конечно, ревность. Чем сильнее Луна связана с фиксированными или водными знаками, тем ярче проявляется эта черта.

Топ-5 знаков с самой ревнивой Луной

Скорпион Луна здесь усиливает подозрительность. Страх предательства превращается в постоянный поиск «скрытых врагов».

Ревность часто маскируется под холодность, но внутри бушует ураган. Рак

«Если Луна во Раке не чувствует эмоциональной безопасности, она цепляется за отношения как за спасательный круг» Малейшие изменения в поведении партнёра вызывают панику. Телец Ревность здесь связана с чувством собственности. Луна в Тельце не терпит конкуренции за внимание или ресурсы. Лев Гордость не позволяет открыто признать ревность, но игнорирование или критика ранят сильнее всего.

Требуют быть единственным объектом восхищения. Козерог Контроль — их способ справиться со страхом потери. Ревнуют молча, но системно устраняют «угрозы».

Как смягчить влияние Луны?

Понимание своего лунного знака помогает осознать корни ревности. Например:

Скорпиону стоит учиться доверять, а Льву — принимать, что партнёр может восхищаться не только им.