Овен: Импульсивный лидер

Огненный знак, управляемый Марсом, часто ставит свои амбиции выше интересов окружающих. Их стремление быть первыми и доминировать может перерастать в эгоцентризм. Овны редко задумываются, как их действия влияют на других, особенно в погоне за личными целями.

Лев: Королевское “Я”

Под властью Солнца, Львы обожают внимание и восхищение. Они искренне верят, что мир вращается вокруг них, что проявляется в требовании особого отношения. “Если не я, то кто?” — их негласный девиз. Даже помогая другим, они ждут благодарности и признания.

Эгоизм Льва — это не порок, а естественное состояние его солнечной натуры.

Скорпион: Манипулятор в тени

Хотя Скорпионы редко демонстрируют эгоизм открыто, их поступки часто продиктованы личной выгодой. Они мастерски маскируют истинные мотивы, используя окружающих как инструменты для достижения целей. Преданность у них избирательна: только тем, кто полезен или эмоционально привязан к ним.

Телец: Упрямый материалист

Знак Земли, управляемый Венерой, сосредоточен на комфорте и ресурсах. Тельцы готовы жертвовать временем и интересами других ради стабильности. Их эгоизм проявляется в:

Нежелании делиться материальными благами

Сопротивлении переменам, даже если они необходимы близким

Приоритете личного удобства над компромиссами

Важно помнить: эгоистичные черты в астрологии — не приговор, а область для внутренней работы. Каждый знак может трансформировать свою «темную» сторону в силу через осознанность и эмпатию.