Украинский Генштаб распространил информацию о якобы успешной атаке на пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады Вооружённых сил России в Курской области. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале украинского командования, где утверждалось, что удар был нанесён в ответ на ракетную атаку Сум, произошедшую 13 апреля. Также в публикации звучали угрозы возмездия в адрес всех российских подразделений, которые, по заявлению украинской стороны, участвуют в обстрелах украинских городов. При этом конкретные последствия удара, как было отмечено в сообщении, ещё уточняются.

Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале незамедлительно опроверг эти заявления. По его словам, украинская сторона публикует фейковую информацию, не имеющую под собой оснований. Он предположил, что речь может идти разве что о фантазиях, связанных с возможным размещением российских военных в жилом секторе Курска. Коц подверг резкой критике депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, обвинив её в распространении откровенной лжи. Он также указал, что она ссылается на материалы украинского агентства «УНИАН», которое он назвал частью Центра информационно-психологических операций Украины, действующего под прикрытием российского СМИ.

Комментируя текущую обстановку в Курской области, полковник ЛНР и военный эксперт Виталий Киселёв в интервью телеканалу «Царьград» отметил, что ситуация остаётся сложной. По его словам, украинская армия активно усиливает своё присутствие в этом районе, стягивая технику, вооружение и личный состав. Киселёв сообщил о большом числе беспилотников, включая FPV-дроны, управляемые не только мужчинами, но и женщинами. Он подчеркнул, что среди украинских бойцов всё чаще встречаются молодые люди 18–20 лет, что, по его мнению, говорит о серьёзной нехватке личного состава.

Также, по данным Киселёва, украинская сторона перебросила на этот участок фронта значительное количество артиллерии. Несмотря на это, он заявил, что российская армия действует в соответствии с чётко выстроенным планом. По его словам, реализуется масштабный замысел по уничтожению украинской группировки, и происходящее следует рассматривать не как кризис, а как часть тяжёлой, но целенаправленной работы, без эмоциональных оценок.