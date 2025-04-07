«Сейчас каждый третий купленный в магазине напиток — российское вино. Спрос бьёт рекорды, но производственные мощности трещат по швам», — признаётся Александр Ставцев, глава ассоциации WineRetail.

Эксперты фиксируют беспрецедентный ажиотаж на рынке виноделия: за февраль 2025 года продажи отечественных вин взлетели на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. Аналитики называют это явление «винным бумом», спровоцированным геополитическими изменениями и перестройкой потребительских привычек.

Логистика против производственников

По данным исследования Luding Group, доля российских игроков на винном рынке увеличилась до 60,3% — на 3% больше, чем год назад. Наибольший прорыв заметен в сегменте тихих вин (+8%), тогда как позиции игристых немного пошатнулись. Компания Fort сообщает о 23-процентном росте продаж местной продукции, которая занимает уже 16% их ассортимента.

Кураторы отрасли видят две стороны медали:

Рост таможенных пошлин до 25% + 2$/литр сделал импортные бутылки недоступными для массового покупателя;

сделал импортные бутылки недоступными для массового покупателя; Отечественные производители физически не успевают за взрывным спросом — цены на местное вино с начала года выросли в среднем на 18%.

Культура потребления как индикатор

Параллельно с основным трендом статистика фиксирует любопытный побочный эффект. В 2024-м россияне массово закупились:

Бокалами (+230% заказов из КНР) Дизайнерскими пробками-дозаторами (+80%) Премиальными штопорами (+35%)

«Это не просто алкогольный тренд — это формирование новой культуры потребления, — комментирует Александр Липилин из Fort. — Но скоро нам будет нечего наливать в эти красивые бокалы: сырьевые лимиты и технологическое отставание могут обрушить рынок уже к 2026 году».

Эксперты прогнозируют: к лету 2025-го полки магазинов могут опустеть, если власти не введут экстренные меры поддержки виноделов. Альтернативный сценарий — волна фальсификатов под видом премиального российского вина.