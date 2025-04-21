Курская область почти полностью очищена от присутствия украинских военных. Лишь небольшой приграничный посёлок Горналь остаётся под контролем противника, но операция по освобождению региона подходит к концу. На полях сражений российские войска собирают богатый урожай трофеев — от западной техники до стрелкового оружия. Что-то отправится в музеи, а что-то — на заводы для детального изучения. Рассказываем, какие находки стали настоящей добычей для нашей армии.

Представьте себе лесополосу, усеянную брошенными касками, бронежилетами и разгрузками. Именно такую картину оставили после себя отступающие украинские формирования, которые в спешке покидали позиции. Бежать, спасая жизнь, оказалось важнее, чем сохранить казённое имущество. Российские бойцы, следуя старому правилу фронта, забирают всё, что может пригодиться или представлять интерес.

Среди трофеев — целая коллекция стрелкового оружия. Тут и раритетные американские винтовки M16, помнящие Вьетнам, и современные карабины M4, и мощные снайперские Barrett. Попадаются и гибриды: автоматы, сочетающие черты американской AR-15 и надёжность советского АК под патрон 5,45 мм. Солдаты ценят их за удобство и стойкость в бою, отмечая, что это словно удачный союз двух миров.

Отдельная гордость — противотанковое вооружение. Гранатомёты и ПТУРы западного производства, от британских NLAW до американских Javelin, сложены на базах, как поленницы дров. Бойцы признаются: такие “игрушки” впечатляют мощью, но часто подводят в полевых условиях из-за капризности к грязи. А вот коварные боеприпасы к гранатомётам, разлетающиеся на игольчатые осколки, вызывают особую настороженность — их цель не убить, а вывести из строя, заставляя тратить силы на помощь раненым.

Не обошлось и без крупной техники. В руки российских военных попали американские БМП M2 Bradley, гаубицы M777 и даже броневики Stryker. Испытания показали: заокеанская броня крепче, но проходимость и огневая мощь наших БМП-3 пока вне конкуренции. Каждый такой трофей — это кладезь информации для инженеров, которые уже готовят ответные ходы для будущих разработок.

Иногда встречаются и вовсе диковинные образцы. Например, старый советский БТР-60, на который умельцы установили дизельный двигатель от Mercedes. Машина стала тише и шустрее, но такие “франкенштейны” — скорее признак нехватки техники у противника, чем гениальности конструкторов.

Есть и технологические находки. В одном из посёлков бойцы наткнулись на базу операторов FPV-дронов, где остались десятки беспилотников и оборудование. После проверки всё это может усилить российские подразделения. А вот трофейное обмундирование, валяющееся повсюду, трогать не спешат — слишком велик риск подвоха вроде спрятанной взрывчатки.

Итог этой операции в Курской области — не только освобождение территорий, но и наглядное свидетельство: в панике отступления противник бросает всё, что может замедлить бегство. А для российской армии каждый трофей — это не просто добыча, а ключ к пониманию слабостей врага и шанс сделать шаг вперёд в военной науке.