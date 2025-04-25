Российские ученые сделали шаг вперед в изучении одной из самых загадочных частиц Вселенной — нейтрино. Их открытие, опубликованное в журнале Russian Physics Journal, показало, что эта почти неуловимая частица способна излучать так называемый спиновый свет, проходя через вещество.

Что такое спиновый свет? Это поток фотонов, который рождается в момент, когда магнитный момент нейтрино вступает во взаимодействие с окружающей средой. В результате происходит удивительный процесс — переворот спина частицы. Если раньше считалось, что подобный эффект возможен только для электронов, то теперь ученые доказали: нейтрино тоже способны на такие “фокусы”.

Представьте себе невидимую частицу, которая, скользя сквозь материю, оставляет за собой слабый, но вполне реальный световой след. Именно так можно описать открытие, которое переворачивает наше понимание поведения нейтрино.

Особенно важным это исследование стало для астрофизики. Нейтрино, которые пронизывают космос и доходят до нас от далеких звезд и черных дыр, могут нести информацию о процессах, недоступных для прямого наблюдения. Теперь, зная о спиновом свете, ученые смогут лучше “читать” эти космические послания.

Сами исследователи подчеркивают, что их работа — это вклад в теорию фундаментальных взаимодействий, основу современной физики. Они уверены: понимание свойств нейтрино поможет раскрыть тайны устройства Вселенной.

И это только начало. Ученые уже планируют новые эксперименты, чтобы глубже изучить природу нейтрино и их удивительные способности. Возможно, эти крошечные частицы еще не раз удивят нас своими скрытыми талантами.