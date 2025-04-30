Российские военные демонстрируют новые подходы в борьбе с бронетехникой противника, комбинируя возможности разных типов беспилотников. Совместная работа дронов позволяет наносить точные и разрушительные удары, не оставляя шансов даже хорошо замаскированным целям.

Пример такой тактики недавно был продемонстрирован в районе населенного пункта Куриловка на богуславском направлении. Там разведка выявила танк Т-64БВ, принадлежащий четвертой танковой бригаде ВСУ, укрытый в лесополосе. Несмотря на попытки противника скрыть 42-тонную машину, она была обнаружена и стала мишенью для атаки.

Первый удар нанес барражирующий боеприпас “Ланцет”. Попадание оказалось точным, вызвав возгорание техники. Однако операторы не остановились на этом, решив закрепить результат дополнительным ударом.

Для финального добивания был задействован FPV-дрон-камикадзе, управляемый через оптоволоконный кабель. Этот “контрольный выстрел” привел к мощному пожару, который полностью уничтожил танк, не оставив шансов на восстановление.

Видео с операцией, опубликованное в Telegram-канале “Изнанка”, наглядно показывает, как слаженная работа беспилотников превращает даже защищенную бронетехнику в груду металла. Этот случай стал еще одним подтверждением растущей роли дронов на поле боя.

Такая тактика, по сути, напоминает хирургическую операцию: сначала наносится основной удар, а затем следует точечная корректировка, чтобы исключить любые сомнения в успехе. И, судя по результатам, этот подход работает безотказно.