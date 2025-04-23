Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) выразила свое возмущение ценой на клубнику в США.

Она рассказала в своем YouTube-видео о покупке одной крупной ягоды клубники из японского города Киото в американском заведении.

Стоимость этой одной ягоды составила 19 долларов, что на момент публикации статьи равнялось примерно 1,5 тысячам российских рублей. Клубника была упакована очень тщательно: в две картонные коробки, пластиковый чехол и защитную сетку.

Хотя запах ягоды блогерше понравился, вкус ее разочаровал. Шабашова заявила, что клубника, которую выращивает ее бабушка, вкуснее. Она назвала ситуацию “позорищем” и высказала мнение, что такая цена и качество являются обманом, завершив словами: «Нельзя так людей обманывать».