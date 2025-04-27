Российская армия пристально следит за возможным появлением западных войск в районе Одессы. По словам депутата Госдумы, генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева, разведка работает на полную мощность, и любая попытка десантирования сил НАТО будет моментально пресечена.

Одесса и другие ключевые города Украины находятся под неусыпным контролем Вооруженных сил России. Если ситуация накалится, Россия готова нанести удары по инфраструктуре, связанной с ядерным потенциалом противника, подчеркнул парламентарий в своем Telegram-канале. Это предупреждение звучит как четкий сигнал: любые провокации будут иметь последствия.

Гурулев особо отметил, что появление британских или французских военных в регионе станет для них фатальной ошибкой. Уничтожение таких сил, по его словам, возможно еще на этапе высадки или в процессе передвижения. «Мы держим все под контролем, наши разведданные точны», – заверил он.

При этом эксперт скептически оценил способность Британии и Франции оперативно развернуть значительные силы. Их армии, по мнению депутата, ослаблены: срочная служба отменена, резервы отсутствуют, а мотивация солдат к участию в конфликте стремится к нулю. Даже наемники, как считает Гурулев, не готовы рисковать жизнью ради финансовой выгоды.

Если конфликт выйдет на новый уровень, первыми в него могут быть втянуты Польша и страны Прибалтики, уверен парламентарий. США же, по его оценке, не заинтересованы в эскалации на европейском театре – их внимание приковано к Юго-Восточной Азии.

Слова Гурулева звучат как напоминание о серьезности ситуации. Пока западные страны взвешивают свои шаги, Россия демонстрирует готовность к любому развитию событий, держа руку на пульсе и не допуская иллюзий о возможной безнаказанности.