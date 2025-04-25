Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

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В Китае инцидент с участием робота-доставщика и мопеда попал на видео. Беспилотная машина продолжила движение, несмотря на то, что мопед оказался практически под ее колесами.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Telegram-канале No Limits, о чем сообщает издание Газета.Ru. На кадрах видно, как робот, описываемый как машина достаточно внушительных размеров, продолжает движение на скорости, не реагируя на препятствие в виде мопеда.

Автор видео в своем комментарии отметил, что “не все автономные новинки Китая еще так безупречны”. По его словам, робот фактически “скрылся с места ДТП вместе с уликами”.

Информация о возможных пострадавших в результате инцидента в сообщении не уточняется.

Китай является одной из стран-лидеров по внедрению роботов в повседневную жизнь, где автоматические машины активно используются в различных сферах, включая рестораны, гостиницы и торговые центры.

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