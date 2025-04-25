Украина и страны Европы передали США согласованный проект мирного урегулирования, в котором ключевым условием для начала переговоров с Россией названо «полное и безоговорочное прекращение огня» на всех фронтах. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с содержанием документа.

Согласно предложению, стороны конфликта должны прекратить все боевые действия в воздухе, на земле и на море. Лишь после этого начнется обсуждение конкретных пунктов — включая территориальные споры, контроль над ключевыми объектами и будущее безопасность Украины.

Что именно предлагают Европа и Киев

Среди ключевых требований — немедленный возврат Россией всех депортированных и незаконно вывезенных украинских детей, а также проведение обмена пленными по формуле «всех на всех».

Кроме того, в документе прописано, что Украина сохранит право на собственную армию, получит гарантии безопасности от стран Запада, но при этом вопрос о вступлении в НАТО остается открытым.

Также подчёркивается, что никаких ограничений на присутствие иностранных союзников на украинской территории быть не должно — ни по численности, ни по вооружению, ни по зонам действия.

Территория, инфраструктура, активы

В территориальной части соглашения предлагается начать с определения линий контроля сторон. Среди условий — передача Киеву контроля над Запорожской АЭС, Каховской ГЭС и доступ к стратегически важному участку — Кинбурнской косе. Эти шаги предлагается реализовать при участии США.

Одновременно Киев и Брюссель настаивают на сохранении санкционного давления: активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока она не компенсирует нанесённый ущерб.

Смягчение американских санкций возможно лишь в случае «устойчивого мира», а их восстановление — при его нарушении.

План Вашингтона — другая логика

Любопытно, что Вашингтон подготовил собственный вариант соглашения. По информации Reuters, он включает меньше конкретики, но зато предлагает юридическое признание Крыма частью России и допускает сохранение контроля РФ над новыми территориями.

Взамен Украина получит «широкие гарантии безопасности», но откажется от идеи вступления в НАТО.

Предложение США появилось после встречи в Париже 17 апреля. Европейский проект был доработан спустя неделю в Лондоне и отражает позиции Киева и ЕС.