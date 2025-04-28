Музыкальный инструмент, некогда принадлежавший лидеру группы Nirvana Курту Кобейну, был продан на аукционе за 101 500 долларов.

Как сообщает издание TMZ, торги вызвали большой ажиотаж: за гитару боролись более десяти участников, а стартовая цена составляла 30 тысяч долларов. В итоге лот ушел коллекционеру из Техаса по цене, значительно превысившей ожидания организаторов.

Гитара, о которой идет речь, была повреждена в 1992 году во время европейского тура Nirvana. Несмотря на то, что её позже восстановили до рабочего состояния, Кобейн больше не использовал инструмент на концертах. Этот артефакт стал очередным символом бунтарского духа рок-музыканта.

Продажа разбитой гитары далеко не единственный случай, когда вещи Кобейна достигали рекордных цен на торгах. Интересно отметить, что другие гитары Кобейна также достигали впечатляющих цен на аукционах. Так, его акустическая гитара Martin D-18E, использованная в легендарном выступлении MTV Unplugged в 1993 году, была продана за рекордные 6 миллионов долларов, став самой дорогой гитарой, когда-либо проданной на аукционе. Кроме того, его Fender Mustang 1969 года, на котором он играл в клипе “Smells Like Teen Spirit”, ушёл с молотка за 4,5 миллиона долларов.