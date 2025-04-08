Почти две трети жителей России признают: материальное положение не позволяет им путешествовать столько, сколько хотелось бы. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Купибилет», опросившие более тысячи респондентов по всей стране.

6 из 10 участников исследования заявили: увеличение доходов автоматически повлекло бы за собой более частые поездки

Примечательно, что 21% опрошенных видят главным препятствием жёсткий офисный график. “Возможность удалённой работы стала бы для нас зелёным светом на пути к новым маршрутам”, – отмечают они. Ещё 13% респондентов мечтают о собственном бизнесе, позволяющем планировать отпуска без согласования с руководством.

Профессии для свободных духом

Рейтинг специальностей, ассоциирующихся с мобильностью, возглавили:

Творческие фрилансеры (22%)

IT-специалисты (18%)

Журналисты и тревел-блогеры (16%)

Эксперты отмечают парадокс: даже авиаперсонал (13%) и предприниматели (11%) оказались в этом списке, хотя их график часто сопряжён с ненормированным рабочим днём.

Любопытный контраст: лишь 6% граждан сознательно выбирают стабильность домашних стен вместо новых впечатлений. Для остальных ключевыми остаются два фактора – финансовая подушка безопасности и гибкий график, позволяющий совмещать работу с исследованием мира.

Экономисты напоминают: за последний год стоимость туристических пакетов выросла на 15-20%, что существенно повлияло на потребительские привычки. Однако растущий спрос на цифровые кочевники и проектные формы занятости даёт надежду на изменение ситуации в будущем.