Россия готовится к долгосрочному противостоянию с Западом — именно такой сигнал прозвучал на заседании военно-промышленной комиссии 23 апреля. Президент Владимир Путин поручил ускорить темпы производства вооружений, расширить номенклатуру и активизировать работу над новыми видами оружия. Как сообщает URA.RU, глава государства дал понять: даже после завершения спецоперации конфронтация не прекратится, а значит, нужно быть технологически готовыми к будущим вызовам.

Путин отметил, что госпрограмма по оборонному заказу в 2023 году была выполнена практически в полном объеме. По ряду направлений, включая средства связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и высокоточное оружие план перевыполнен. Армия получила более 4000 единиц бронетехники, 180 боевых самолетов и вертолетов, а также свыше полутора миллионов беспилотников. Тем не менее, президент подчеркнул, что дефицит боевых средств всё еще сохраняется и производственные мощности необходимо наращивать.

По его словам, в условиях интенсивных боевых действий именно те образцы техники, которые востребованы на фронте, подлежат постоянной доработке. Их совершенствуют с учетом реального боевого опыта и развития вражеских систем противодействия. Путин обратил внимание на то, что за ходом боев внимательно следят ведущие мировые производители вооружений и Россия должна оставаться впереди.

В 2025 году перед оборонно-промышленным комплексом поставлены более амбициозные цели. В программе модернизации участвуют более 400 предприятий. Президент призвал сосредоточить усилия на развитии спутниковой группировки, интеграции искусственного интеллекта в производство, а также ускорить создание робототехники, включая беспилотные морские аппараты. Кроме того, особое внимание должно быть уделено лазерным комплексам, способным поражать не только беспилотники, но и другие типы техники — от ракет до самолетов.

По мнению эксперта Александра Храмчихина, Россия должна не просто сохранять существующий уровень вооружений, но кратно его увеличивать. Он считает, что на выходе из конфликта страна получит принципиально новое оружие, отталкиваясь от опыта текущих боевых действий. Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что надежды на переговоры с Западом бессмысленны, особенно после срыва встречи глав МИД стран Запада в Лондоне. По его словам, Россия должна готовиться к затяжному конфликту, без ожиданий на компромисс.

Сергей Хатылев, бывший начальник Зенитно-ракетных войск, добавил, что важно не только пополнять склады уже имеющимся оружием, но и двигаться вперед — разрабатывать системы шестого и седьмого поколения. Он напомнил, что современные военные конфликты требуют высокотехнологичного подхода, включая устойчивость к радиопомехам и возможности работы в сложных условиях.

Таким образом, задача, поставленная президентом, выходит за рамки текущей спецоперации — она направлена на фундаментальную перестройку всей оборонной стратегии России с прицелом на будущие десятилетия.