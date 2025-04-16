Пока западные эксперты продолжают обсуждать возможные цели России, китайское издание Sohu обращает внимание на двойственную тактику Москвы. С одной стороны, Россия уверенно продвигается на фронте, расширяя контролируемую территорию, с другой — активно использует дипломатические инструменты, добиваясь при этом заметных политических и экономических преимуществ. Пишет RZNonline.ru.

Ситуация в Курской области кардинально изменилась по сравнению с концом 2024 года. Если раньше Украина удерживала там значительные площади — до тысячи квадратных километров, то теперь бóльшая часть региона находится под контролем российских сил. Украинские подразделения удерживают лишь незначительные участки, а новые попытки прорваться вглубь территории России, в том числе на Белгородском направлении, неизменно пресекаются. Недавние заявления Владимира Зеленского о якобы успешных операциях в Белгородской области также были опровергнуты — на деле ВСУ не смогли добиться там каких-либо результатов.

Тем не менее, Россия параллельно с военными действиями не отказывается от участия в дипломатических инициативах. Владимир Путин дал поручение своим представителям включиться в переговорный процесс, и результатом стало временное прекращение боевых действий в акватории Чёрного моря. Как подчёркивают аналитики, эта договорённость оказалась выгодной именно для Москвы: ограничивая действия Украины, она позволила России возобновить морскую торговлю и экспорт удобрений и продовольствия, что косвенно снижает санкционное давление.

Такая гибкость вызывает обеспокоенность у части западного истеблишмента. Некоторые аналитики считают, что Дональд Трамп оказался вовлечён в игру Кремля. В частности, его инициатива по заключению “минерального соглашения” с Владимиром Зеленским и предложение взять под американский контроль украинские энергетические объекты рассматриваются как попытка использовать конфликт в интересах Вашингтона.

Одновременно наметилось движение и на треке прямых контактов между Москвой и Вашингтоном. В Стамбуле состоялись переговоры, которые, по информации от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, уже привели к обмену пленными. Этот факт может говорить о формировании нового формата диалога и потенциальном сближении позиций сторон.

На фоне продолжающегося военного давления Россия показывает способность гибко выстраивать политическую линию, адаптируясь к изменяющейся международной обстановке. США же, в лице президента Трампа, по оценке источника, стремятся извлечь из переговорного процесса максимум выгоды, не скрывая при этом желания перераспределить ресурсы и влияние в регионе в свою пользу.