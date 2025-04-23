Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков, прокомментировал неожиданный поворот в предвыборной гонке в Румынии.

Он отметил, что появление Джордже Симиона, правого консерватора, в качестве преемника отстраненного от выборов Кэлина Джорджеску, стало настоящим “политическим землетрясением”.

“У снятого с выборов Джорджеску появился преемник — тоже правый консерватор Симион. По последним данным, он лидирует среди всех кандидатов с 35 процентами голосов”, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Этот комментарий последовал за первым публичным заявлением Джордже Симиона, в котором он пообещал вернуть Кэлина Джорджеску в политику в случае своей победы на выборах.

Пушков также ранее высказывался о давлении на консервативных политиков в Евросоюзе, обвиняя либеральные элиты в “устранении неугодных”. События в Румынии, по его мнению, подтверждают эту тенденцию и демонстрируют непредсказуемость политической ситуации в стране.