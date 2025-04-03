Капитан Жаслан Нургалиев, военнослужащий Восточного военного округа, который в настоящее время выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции (СВО), был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами за проявленное мужество и героизм. Нургалиев организовал восстановление и эвакуацию военной техники в условиях активных боевых действий, что предотвратило её захват противником.

В ходе одного из заданий капитан Нургалиев вместе с колонной направлялся в район эвакуации автомобильной техники. По прибытии на место колонна подверглась миномётному обстрелу со стороны врага. Несмотря на сложную и опасную обстановку, капитан сумел организовать ремонт повреждённой техники и её эвакуацию из зоны огневого воздействия. Это позволило не только сохранить технику, но и предотвратить её захват, что было критически важным для успешного выполнения задачи.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что за такие действия, а также за проявленное мужество в условиях боевых действий, капитан Жаслан Нургалиев был удостоен высокой награды. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами — это признание его героизма и способности принимать решительные и грамотные действия в самых сложных ситуациях.