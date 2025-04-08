С начала 2025 года автомобильный рынок России столкнулся с заметным спадом продаж, который, по оценке портала «Автовзгляд», сравним по масштабу с падением на 59%, зафиксированным три года назад. Оживление, которого ожидали дилеры и дистрибьюторы после нестабильных периодов, так и не наступило. Вместо этого — тревожные сигналы о предстоящем закрытии автосалонов и сокращении персонала.

Причины сложившейся ситуации комплексны. Финансовая неустойчивость, высокий уровень процентных ставок и сомнительное соотношение цены и качества у ряда моделей делают автокредиты и покупки за наличные непривлекательными. При ставке банковских вкладов в 22% многие предпочитают оставить деньги в банке, а не тратить их на приобретение машины.

Параллельно наблюдается смена потребительского поведения: россияне начали отказываться от идеи частой смены автомобилей. Вместо покупки новой машины всё чаще предпочитают обслуживать и эксплуатировать уже имеющиеся транспортные средства. Этот тренд, по словам игроков рынка, стал особенно выраженным в последние месяцы.

Снижение продаж подкрепляется и психологическим фактором. Как утверждает директор СТО «Кореана» из Гатчины Даниил Трегубенко, часть покупателей заняла выжидательную позицию, надеясь на возвращение знакомых иностранных брендов — японских, корейских и американских. Хотя вероятность их возвращения в обозримом будущем остаётся низкой, так называемый «синдром ждуна» сдерживает спрос.

Свою роль в насыщении рынка уже сыграли китайские автопроизводители. За последние годы они прочно закрепились на российском рынке, а большая часть заинтересованных покупателей уже успела сделать выбор в их пользу. Схожая ситуация и с параллельным импортом: за этот период серые поставщики заполнили страну автомобилями из различных стран, удовлетворив значительную часть отложенного спроса.

Таким образом, на фоне валютной нестабильности, перенасыщения складов и психологической неопределённости большая часть потребителей предпочла выжидательную стратегию. Именно это ожидание и тормозит продажи, делая ситуацию на автомобильном рынке предельно уязвимой.